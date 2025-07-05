Ученые обнаружили, что большинство кошек спят на левом боку

Международная группа ученых установила, что кошки чаще всего предпочитают спать на левом боку. Для этого они проанализировали 408 оригинальных видеозаписей с YouTube, на которых животное было полностью видно и оставалось неподвижным не менее 10 секунд. Результаты показали, что примерно две трети кошек выбирают именно левый бок для сна.

Исследование проводили специалисты из Университета Альдо Моро в Бари, Рурского университета в Бохуме, Медицинской школы Гамбурга, а также научных центров Германии, Канады, Швейцарии и Турции. По словам профессора Онура Гюнтюркюна из биопсихологической группы в Бохуме, такое поведение связано с особенностями работы мозга: когда кошка спит на левом боку, информация из левого поля зрения активнее передается в правое полушарие, ответственное за восприятие пространства, обнаружение угроз и быструю координацию движений.

Таким образом, эта поза помогает кошке быстрее замечать хищников или добычу и оперативно реагировать. Авторы исследования полагают, что предпочтение спать на левом боку является частью эволюционной стратегии выживания.