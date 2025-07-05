Microsoft утверждает, что система ИИ лучше врачей в диагностике сложных заболеваний

Компания Microsoft раскрыла подробности о новой системе искусственного интеллекта, которая способна точнее распознавать сложные заболевания, чем врачи, пишет The Guardian. Разработка, как отмечается, может стать шагом к созданию "медицинского суперинтеллекта". Систему создало подразделение ИИ Microsoft под руководством технолога Мустафы Сулеймана. Она моделирует коллективную работу группы высококвалифицированных врачей, которые занимаются особенно сложными и требующими аналитического подхода случаями.

По данным компании, в тандеме с передовой ИИ-моделью o3 от OpenAI технология успешно справилась более чем с 80% медицинских кейсов, отобранных для тестирования навыков диагностики. Для сравнения, практикующие врачи, лишенные доступа к справочным материалам, коллегам и цифровым помощникам, дали правильные ответы лишь в 20% случаев. Кроме того, Microsoft утверждает, что такой подход обходится дешевле, чем консультации у врачей-людей, поскольку ИИ эффективнее назначает необходимые обследования. Хотя Microsoft акцентирует внимание на возможной экономии благодаря своей разработке, компания умалчивает о рисках для занятости, утверждая, что ИИ предназначен для поддержки работы врачей, а не для их замены.

Тем не менее использование выражения "путь к медицинскому суперинтеллекту" намекает на возможные глубокие преобразования в сфере здравоохранения. В то время как общий искусственный интеллект подразумевает систему, сопоставимую с человеческим интеллектом по всем видам задач, суперинтеллект – это концепция, предполагающая, что система сможет превзойти человека во всех сферах мышления.

Microsoft объяснила, что целью их исследования стало желание проверить возможности ИИ в реальных клинических условиях, а не просто в рамках стандартных экзаменов. По мнению компании, тест на получение медицинской лицензии в США, несмотря на свою значимость, слишком сильно ориентирован на запоминание информации, а не на глубокое понимание, что может привести к переоценке уровня компетентности ИИ. Вместо этого Microsoft разработала систему, способную работать как настоящий врач: пошагово анализировать симптомы, задавать уточняющие вопросы, назначать необходимые анализы и, на основе всей собранной информации, ставить диагноз. Так, при жалобах на кашель и лихорадку система может запросить анализ крови и рентген грудной клетки, прежде чем предложить диагноз, например, пневмонии.

В рамках своего нового подхода компания использовала сложные клинические случаи, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM). Команда под руководством преобразовала более 300 таких случаев в интерактивный формат, чтобы протестировать систему. В процессе использовались разные ИИ-модели, включая разработки OpenAI, Meta, Anthropic, Grok Илона Маска и Gemini от Google. Ключевым элементом стала специальная система, получившая название "диагностический оркестратор", которая работала совместно с ИИ-моделью, определяя, какие тесты нужно назначить и к какому диагнозу в итоге прийти. Этот оркестратор фактически воспроизводил командную работу врачей-специалистов.

Компания также подчеркнула, что их технология способна охватывать широкий спектр знаний из разных областей медицины, превосходя по охвату и глубине отдельного специалиста.