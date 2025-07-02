Израильские психологи показали, что ИИ не может человеку заменить человека

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что для человека при эмоциональном общении принципиально важен контакт именно с человеком, а не с искусственным интеллектом, даже если ИИ точно имитирует человеческое поведение. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

В исследовании приняли участие более 6000 испытуемых в 9 экспериментах. Профессор Анат Перри с коллегами из Гарвардского и Техасского университетов проверили, меняется ли восприятие сочувствия в зависимости от того, исходит оно человека или от ИИ.

Во всех случаях ответы были созданы с помощью больших языковых моделей, но одни ответы были помечены, как написанные человеком, а другие, как написанные ИИ. Участники эксперимента неизменно оценивали "человеческие" ответы, как более важные и поддерживающие, по сравнению с ответами, помеченными как "ИИ".

Предпочтение было особенно сильным для ответов, которые подчеркивали эмоциональную поддержку и заботу, – аффективные и мотивационные компоненты эмпатии. Участники были готовы ждать дни и даже недели, чтобы получить ответ от человека, вместо немедленного ответ от чат-бота.

Если участники подозревали, что ИИ мог принять участие в создании ответа "человека", позитивные чувства значительно ослаблялись. Психологи считают, что именно вера, что другой человек вложил время и эмоциональные усилия в сообщение, играет решающую роль в восприятии эмпатии.

"В современном мире люди все чаще готовят электронные письма с помощью ИИ, – говорит профессор Перри. – Но наши результаты показывают скрытую цену этого процесса: чем чаще мы полагаемся на ИИ, тем чаще наши респонденты подозревают, что все наши сообщения генерируются ИИ и взаимная искренность и эмоциональная связь, исчезают".

Хотя применение ИИ выглядит перспективным в образовании, здравоохранении и учреждениях психологической помощи, исследование подчеркивает серьезные ограничения такого подхода. "ИИ может помочь масштабировать системы поддержки, – объясняет Перри, – но в моменты, когда требуется глубокая эмоциональная связь, люди по-прежнему хотят говорить с человеком".