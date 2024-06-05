Израильские археологи нашли древнейшие каменные скребки, которым 400 тысяч лет

Исследование Тель-Авивского университета нашли древнейшие в мире особые каменные скребки. Они использовались 400 тысяч лет назад для разделки ланей. Скребки обнаружены в Джальджулии и пещере Кесем.

Найденные учеными скребки Квина названы по месту во Франции, где подобные предметы впервые были обнаружены. Эти скребки характерны заостренным и ровным рабочим краем, позволяющим разделывать относительно мелкую добычу, в том числе ланей.

После того, как слоны исчезли в регионе, древние охотники были вынуждены внести технологические изменения, позволяющие им охотиться, разделывать и перерабатывать гораздо более мелкую и быструю дичь – лань. Преобладающим являлся вид ланей Deer mesopotamica, которая была распространена по всему Ближнему Востоку. и сегодня еще встречается на севере Израиля.

Статья опубликована в журнале Archaeologies.

Ученые показали, что уникальные инструменты были изготовлены из кремня, собранного не в тех местах, где скребки обнаружены. Кремень доставляли с гор Самарии, примерно в 20 километрах к востоку от Джальджулии и пещеры Кесем.

Исследователи пишут: "Разделка большого слона – это одно, а переработка гораздо более мелкой и нежной лани – совсем друге. Это сложная и трудоемкая задача потребовала новых технологий. Мы видим появление скребков Квина с более острой и ровной рабочей кромкой".

Джальджулия находится рядом с шоссе 6 в центральном Израиле. 400 тысяч лет назад там и в близлежащей пещере Кесем жили люди вида homo erectus.

Ученые отмечают, что Самарийское нагорье к востоку от Джальджулии было местом, где обитала крупная популяция ланей. По-видимому, горы Самарии приобрели священный статус еще в период палеолита и сохраняли свое уникальное культурное значение на протяжении сотен тысяч лет.