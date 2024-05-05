FDA одобрило израильскую ИИ-технологию для определения угрозы диабетической слепоты

Технология скрининга диабетической ретинопатии, предложенная израильской компанией AEYE Health, одобрена FDA. Регулярный скрининг ретинопатии необходим всем больным диабетом старше 40 лет, а это сотни миллионов пациентов во всем мире.

Диабетическая ретинопатия – одно из тяжелых осложнений при диабете. При диабете происходит поражение стенок кровеносных сосудов. При этом страдает кровоснабжение сетчатки, она может достаточно быстро деградировать, а это приведет к слепоте. Но если во время заметить эту деградацию, то ретинопатию можно предотвратить. Поэтому всем больным диабетом, а в мире их около 500 миллионов, настоятельно рекомендуется проходить обследование для обнаружения ранних симптомов ретинопатии не реже одного раза в год.

До сих пор это был довольно трудный и дорогой процесс, который требовал участия специалиста. Вопрос стоит очень остро, поскольку ретинопатия угрожает всем пациентам старше 40 лет, страдающим диабетом.

Израильская компания AEYE Health, которое делает по одному снимку каждого глаза и с помощью ИИ-модели определяет риск развития диабетической ретинопатии по рисунку сосудов сетчатки.

FDA (Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США) провело два клинических исследования технологии AEYE и в обоих более 99% пациентов получили диагностический результат.

Главное преимущество нового метода – быстрота и удобство для пациентов и врачей. Вся процедура занимает несколько минут. Устройство можно использовать даже дома, чтобы потом передать врачам результат скрининга.

FDA одобрила широкое использование технологии, разработанной AEYE Health. В США диабетом страдают 40 миллионов человек. Ожидается, что скрининг с помощью AEYE войдет во все основные планы медицинского страхования США.

Демонстрация работы устройства, представленная AEYE Health