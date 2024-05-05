Ученые из университета Бен-Гуриона предсказывают урожайность зерновых по спутниковым снимкам

Международная команда исследователей, которую возглавили ученые университета Бен-Гуриона, разработала технологию, которая позволяет прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур по спутниковым снимкам.

Фермеры в развитых странах могут рассчитывать на большие наборы данных и инструменты управления рисками, чтобы уменьшить влияние экстремальных погодных условий на урожайность. Но в развивающихся странах таких данных недостаточно, и прогнозировать урожайность трудно.

В статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, ученые предложили использовать спутниковые фотографии для дистанционного измерения флуоресценции хлорофилла. Оценка интенсивности такого свечения и позволяет прогнозировать урожайность.

Ученые проверили свой метод на полях кукурузы в США и пшеницы в Индии и показали, что он должен работать для любой культуры.

Флуоресценция хлорофилла – это красноватое свечение, переизлучаемое фотосинтезирующими тканями и организмами. Его интенсивность служит показателем преобразования фотосинтетической энергии в растениях.

Модель не даст ответ, сколько початков кукурузы на поле, но по свечению хлорофилла можно сказать, с какой интенсивность идет преобразование энергии и построить реалистическую оценку урожайности. Как отмечают ученые, новый подход стал возможен из-за растущей доступности спутниковых данных: они становятся все дешевле и оперативнее и позволяют отслеживать динамику свечения хлорофилла почти в режиме реального времени.

Ведущий автор работы Оз Кира из Университета Бен-Гуриона отмечает важное отличие нового метода от предыдущих подходов: ранее в большинстве случаев такие прогнозы строились на основании данных прошлых лет. Оз Кира говорит: "Мы не основываем наши модели на предыдущих наблюдениях. Поэтому наши измерения позволяют заметить, в том числе и изменение климата".