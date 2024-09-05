Бактерии, найденные в Арктике, могут стать источником новых антибиотиков

Ученые Университета Хельсинки обнаружили, что вещества, вырабатываемые микробами, обитающими в Северном Ледовитом океане, подавляют рост вредоносных бактерий. Эти вещества могут стать антибиотиками нового поколения.

Работа опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Актинобактерии – это особый класс микробов, которые в процессе своей жизнедеятельности выделяют вещества, нейтрализующие широкий класс вредоносных бактерий. Актинобактерии, обитающие в почве, стали источником около 70% всех существующих сегодня антибиотиков. Но бактерии становятся все более устойчивыми к существующим антибиотикам, а значит, срочно нужны новые лекарства.

В поисках новых антибиотиков исследователи обратились к актинобактериям, обитающим в море. Эти микробы производят более разнообразный химический состав, чем актинобактерии, живущие на суше. Это связано с экстремальными колебаниями давления, температуры, концентрации солей и уровня освещенности в морской среде.

В своем исследовании ученые проанализировали сотни неизвестных соединений, которые были выделены из актинобактерий, живущих в.Северном Ледовитом океане. В частности, ученые проверили, как эти соединения влияют на патогенный тип кишечной палочки (EPEC). Эти бактерии поражают клетки кишечника и вызывают тяжелую диарею, особенно у детей.

Ученые проверили способность соединений, производимых четырьмя видами актинобактерий, остановить заражение клеток бактериями кишечной палочки. Два соединения показали сильное антибактериальное действие. Одно было выделено из штаммов актинобактерий рода Rhodococcus, а другое – из штамма, принадлежащего к роду Kocuria.

Эти соединения не позволяют бактериям кишечной палочки прикрепляться к поверхности клеток, захватывать их молекулярные механизмы и вызывать заболевания. Особенно полезными показали себя соединения, полученные из актинобактерий Rhodococcus. Они могут стать перспективным кандидатом на создание нового антибиотика.

Но для того чтобы вывести одно из этих соединений на рынок, необходимо проделать еще много работы. В частности, надо научиться получать полезные вещества в промышленных количествах.

В 1930-1940 годы в лаборатории нобелевского лауреата Зельмана Ваксмана из почвенных актинобактерий были получены первые антибиотики, спасающие людей от туберкулеза и чумы. Возможно, морские актинобактерии помогут разработать новые эффективные лекарства, к которым у патогенных микроорганизмов нет защиты.