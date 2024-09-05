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Наука и Хайтек

Meta не будет требовать удаления фб-постов с лозунгом "от реки до моря Палестина будет свободной"

время публикации: 05 сентября 2024 г., 13:29 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 13:49
Meta не будет требовать удаления фб-постов с лозунгом "от реки до моря Палестина будет свободной"
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Комиссия по надзору компании Meta сообщила, что не будет требовать от социальной сети Facebook автоматически удалять лозунг "От реки до моря Палестина будет свободной". На удалении настаивали произраильские организации.

Согласно решению, точное содержание лозунга зависит от контекста. Он может означать не только проявление антисемитизма и призыв к уничтожению еврейского государства: "Его можно воспринимать и как выражение поддержки национальному самоопределению палестинцев, призыв к прекращению войны в Газе".

Решение не было единогласным. Так, входящая в комиссию Эми Пальмор, ранее занимавшая пост генерального директора министерства юстиции Израиля, высказала мнение, что лозунг можно разрешить, когда в посте нет выражается поддержки ХАМАСу и нет призывов к расправе с израильтянами и евреями.

Многочисленные еврейские организации осудили решение комиссии. Они называют лозунг поддерживающим геноцид, поскольку он призывает к уничтожению национального государства евреев.

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