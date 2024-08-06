Израильский стартап разработал технологию выявления дезинформации в социальных сетях

Компания Cyabra из Тель-Авива разработала платформу на основе алгоритмов машинного обучения для выявления фальшивых профилей и дезинформации, созданных ИИ. Стартап планирует выйти на Nasdaq с оценкой в 70 миллионов долларов.

Всемирный экономический форум отнес дезинформацию, создаваемую ИИ, к числу основных глобальных рисков на фоне выборов в нескольких крупнейших мировых экономиках, которые пройдут в ближайшие два года.

Израильская программная платформа Cyabra как раз отвечает на этот вызов: она отслеживает, в том числе, поддельные аккаунты в социальных сетях.

После террористической атаки ХАМАСа 7 октября информационная война в социальных сетях резко обострилась. ХАМАС и поддерживающие его группы активно используют возможности социальных сетей, чтобы нанести ущерб израильтянам и привлечь на свою сторону миллионы пользователей во всем мире. В ходе анализа информационной войны ХАМАСа компания Cyabra обнаружила около 41 тысячи фальшивых аккаунтов, которые продвигали прохамасовские идеи на платформах социальных сетей, распространяли дезинформацию и фальшивые новости.

Компания Cyabra была основана в 2018 году ветеранами элитных подразделений израильской разведки. За последний год компания работала с 19 правительствами по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Cyabra работает и с крупными потребительскими и медийными брендами, такими как Warner Media, чтобы помочь им отслеживать попытки дезинформации и выявлять фальшивые аккаунты на платформах социальных сетей: к ним относятся Facebook (Meta), X, Instagram, TikTok, российская платформа VK и публичные группы Telegram.

CEO компании Дан Брахми в интервью The Times of Israel описал платформу Cyabra как "поисковую систему", управляемую алгоритмами машинного обучения, которые позволяют анализировать диалоги, выявлять дезинформацию, определять ее влияние и охват. "В систему можно вводить ключевые слова, хэштеги, названия брендов, продуктов и так далее", – объясняет Брахми.

Еще в 2022 году глава Tesla и SpaceX Илон Маск нанял компанию Cyabra для анализа Twitter (сегодня – X). Анализ показал, что 13% аккаунтов на медиаплатформе являются поддельными.

На сегодняшний день Cyabra уже привлекла 16 миллионов долларов от разных инвесторов. Стартап планирует выйти на Nasdaq с оценкой в 70 миллионов долларов. После IPO компания намерена расширить свой штат и продолжить создание продуктов, позволяющих отличить реальность от подделки.