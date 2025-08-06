Исследование киберугроз показало, что пользователи осторожнее используют смартфоны, чем ПК

Ученые из университетов Бен-Гуриона и Карнеги-Меллон выяснили, что пользователи мобильных устройств реже переходят по подозрительным ссылкам, чем пользователи ПК.

Работа опубликована в журнале Journal of Information Management.

Фишинг остается самым распространенным видом киберпреступлений. Злоумышленники маскируются под доверенные организации, отправляют жертвам электронные письма, сообщения или SMS с вредоносными ссылками. При переходе по таким ссылкам на устройство может быть установлено вредоносное ПО или запущена программа-вымогатель. Фишинговые атаки часто обходят спам-фильтры и другие системы кибербезопасности, нанося ущерб в миллиарды долларов.

Ученые проанализировали реакцию на URL-запросы пользователей мобильных устройств и ПК за неделю в августе-сентябре 2020 года. Для анализа отобрали около 500 тысяч запросов. URL-запрос – это любое сообщение или email, в котором есть ссылка. Мы получаем множество таких запросов и подавляющее большинство – вполне легитимны.

Результаты показали, что мобильные пользователи реже переходят по ссылкам в сообщениях, в которых они не уверены, по сравнению с пользователями ПК. Но эта разница наблюдалась только для ссылок с низким уровнем риска, при высоком риске поведение пользователей обеих групп было похожим.

Авторы работы пришли к выводу, что тип устройства влияет на оценку риска. Мобильная среда может ограничивать способность пользователей к полноценной оценке рисков, делая их поведение излишне осторожным даже при отсутствии угрозы. Напротив, использование ПК создает лучшие условия для оценки рисков, позволяя реагировать соразмерно реальному уровню опасности.

Вероятнее всего пользователь ПК имеет больше времени на оценку риска и больше возможностей для проверки легитимности ссылки. Мобильный пользователь всегда спешит и поэтому чаще перестраховывается, возможно, в некоторых случаях пропуская важную информацию.

Полученные результаты могут помочь компаниям кибербезопасности создавать решения, адаптированные под конкретные устройства и поведение пользователей.