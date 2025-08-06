Meta представила новые инструменты WhatsApp для борьбы с мошенничеством

Корпорация Meta сообщила о внедрении в платформу мгновенных сообщений WhatsApp новых механизмов борьбы с мошенничеством.

Если вас добавил в неизвестную вам группу человек, не входящий в число ваших контактов, WhatsApp будет показывать окно с информацией о группе, указанием добавившего и советами по безопасности. Это окно позволит выйти из группы без просмотра чата. Также можно будет выбрать просмотр чата для получения дополнительного контекста. Чтобы получать уведомления от группы, нужно будет подтвердить, что вы хотите остаться в ней.

Кроме того, Meta изучает способы предостережения при начале переписки с человеком, которого нет в ваших контактах, показывая дополнительный контекст о нем.

Параллельно компания предпринимает проактивные действия по блокированию мошеннических учетных записей. С начала года было заблокировано более 6,8 миллионов учетных записей WhatsApp, связанных с криминальными мошенническими центрами.