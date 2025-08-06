Крупнейший в мире коралловый риф пережил рекордное сокращение площади покрова

Большой Барьерный риф в Тихом океане за последний год столкнулся с крупнейшим за всю историю наблюдения сокращением покрова кораллов в двух из трех основных районах обитания их колоний, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ученых Австралийского института морских наук (AIMS).

По данным специалистов, за последний год риф потерял до трети своего кораллового покрова. Причиной стало массовое обесцвечивание кораллов из-за утраты ими симбиотических водорослей и фотосинтетических пигментов. Этот процесс, связанный с изменениями температуры окружающей среды и распространением динофитовых водорослей, ведет к гибели кораллов, поясняет ТАСС.

Ученые занимаются детальным мониторингом состояния Большого Барьерного рифа последние 40 лет. В последние 15 лет специалисты отмечают негативную тенденцию увеличения частотности обесцвечивания кораллов, что говорит о большом давлении на сложившуюся уникальную экосистему. В частности, с 2016 года ученые зафиксировали пять волн массового обесцвечивания.

Большой Барьерный риф является крупнейшим коралловым рифом в мире, состоящим более чем из 2,9 тыс. отдельных скоплений кораллов. Колонии кораллов растянулись на 2,5 тыс. км вдоль северо-восточного побережья Австралии, его общая площадь составляет порядка 344 тыс. кв. км. В 1981 году Большой Барьерный риф включили в Список всемирного наследия UNESCO.