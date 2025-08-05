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Наука и Хайтек

На МКС впервые будет предпринята попытка "сварить пиво"

Космос
время публикации: 05 августа 2025 г., 16:48 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 16:54
МКС
AP/NASA

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты впервые попробуют сварить пиво в условиях космоса, сообщает американская пивоваренная компания-инициатор проекта Starbase Brewery.

Цель эксперимента в рамках проекта MicroBrew-1: изучение реакции дрожжей на микрогравитацию и радиацию. Речь идет о первой в мире попытке заставить пиво забродить в космосе.

Также компания Starbase Brewery попытается реализовать проект OASIS – вырастить сельхозкультуру в почве в условиях космоса. Для этого пивная дробина была смешана с марсианским реголитом (рыхлый поверхностный слой горных пород на планете), после чего смесь была добавлена в качестве удобрения в почву, в которой компания стремится вырастить ячмень. Если эксперимент окажется успешным, это может стать важным шагом в развитии космического сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что ученые из Медицинского центра "Шиба" проводят эксперимент на МКС со штаммами кишечной палочки и сальмонеллы, чтобы изучить влияние микрогравитации на рост патогенов и их влияние на организм астронавтов. На борт орбитальной лаборатории доставили штаммы кишечной палочки E.Coli, а также два вида сальмонеллы – Salmonella bongori и Salmonella typhimurium. Исследователи будут выращивать эти бактерии в условиях невесомости, затем заморозят образцы при температуре минус 80 градусов Цельсия и вернут их на Землю для сравнительного анализа со штаммами, выращенными в земных условиях.

На прошлой неделе на МКС в рамках миссии Crew-11 прибыли трое новых астронавтов – американцы Майкл Финк и Зен Кардман, японец Кимия Юи, а также российский космонавт Олег Платонов.

Наука и Хайтек
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