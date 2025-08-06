Масло из личинок насекомых может произвести революцию в животноводстве. Израильское исследование

Ученые Еврейского университета Иерусалима обнаружили в масле из личинок черной львинки уникальные иммуномодулирующие и противовоспалительные компоненты.

Черная львинка – это муха, которую сегодня разводят в промышленных масштабах в качестве альтернативного источника белка и жира для кормов и в качестве сырья для химической промышленности. Использование черной львинки может заменить соевое масло и рыбную муку. Но оказалось, что этим польза черной львинки не исчерпывается.

Ученые исследовали механизм действия специально обработанного масла личинок. Используя передовые методы клеточных культур и протеомный анализ, ученые показали способность масла эффективно подавлять воспалительные реакции.

Работа опубликована в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Масло содержит природные биоактивные соединения с доказанными противовоспалительными и противомикробными характеристиками. Эти компоненты обеспечивают точечное воздействие на воспалительные процессы без ослабления полезных иммунных функций организма.

Для фермерского хозяйства открытие представляет множество возможностей. Применение масла в качестве биодобавки может значительно улучшить здоровье скота, снизить необходимость использования антибиотиков и ускорить восстановление животных после инфекций или стресса. Такая биодобавка особенно актуальна в птицеводстве. Ученые рассматривают возможность использования масла и в медицине.

Экологический аспект исследования не менее важен. Поскольку личинки черной львинки выращиваются на органических отходах, использование их масла поддерживает модель циклической экономики, превращая пищевые отходы в высококачественные средства, сохраняющие здоровье животных. Это хорошо вписывается в концепцию устойчивого сельского хозяйства будущего.