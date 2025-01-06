Израильские ученые: умение рассказывать истории повышает качество жизни

Исследование, проведенное в Израиле и США психологами Университета Райхмана, показало, что люди, владеющие навыками сторителлинга, не только сами живут насыщенной жизнью, но и приносят пользу компаниям, где они работают.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Positive Psychology.

Есть люди, которые рассказывают, казалось бы, о самых обычных вещах, но нам интересно их слушать. А есть те, кто говорит о драматических событиях, но слушать их почему-то скучно. Первых и вторых отличает мастерство сторителлинга, то есть умение рассказывать истории.

Психологи оценивали навыки сторителлинга у участников эксперимента, используя самооценку, отзывы и оценки людей, которые слушали истории. Одновременно ученые собирали данные об общем качестве жизни участников эксперимента и их умении видеть "общую картину" происходящего. Исследование показало, что те, кто умеет рассказывать, ведут более успешную жизнь. Они глубже ощущают смысл происходящего, четко и ясно понимают направление развития своей жизни и лучше видят общую картину.

Эффект оказался особенно ярко выраженным среди интровертов, для которых сторителлинг является важнейшим средством самовыражения.

Ученые показали, что мастерский сторителлинг – это не только личное преимущество, но и ценный инструмент в профессиональном и организационном контекстах. На современном рабочем месте, где вовлеченность и мотивация сотрудников имеют важное значение для успеха компании, развитие навыков сторителлинга среди сотрудников способствует сплочению коллектива, эффективной коммуникации и сотрудничеству. Улучшение навыков сторителлинга может привести к повышению производительности, креативности и общей удовлетворенности работой.

Семинары и обучающие программы по сторителлингу помогают компании "усиливать" голоса членов команды, выявлять и поощрять инновации.

Ученые подчеркивают, что умение рассказать историю тесно связано со стратегическим мышлением, которое необходимо сотрудникам и руководителям на быстро меняющихся рабочих местах. Семинары по сторителлингу дают сотрудникам инструменты, позволяющие разрабатывать долгосрочное видение.