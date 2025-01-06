"Благословен ты": к северу от Кирьят-Гата найдены руины византийского монастыря

В ходе раскопок перед строительством нового жилого района к северу от Кирьят-Гата археологи Управления древностей обнаружили руины монастыря периода византийского владычества, датируемые пятым-шестым веками н.э. Однако поселение, в котором он располагался, восходит к римской эпохе и существовало на протяжении шести веков.

Пол монастыря украшала мозаика, на которой были изображены кресты, львы, голуби, амфоры, цветы и геометрические узоры. В центре мозаики была выполнена надпись на греческом языке, взятая из книги Второзакония: "Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем". Найдена различная утварь, в том числе привезенная издалека.

Неподалеку обнаружена винодавильня, которую неоднократно перестраивали. Она также выложена мозаикой, выполненной в сине-белой цветовой гамме. В ямах, где давили виноград, на штукатурке можно увидеть красные следы. Одна из ям облицована мрамором. Очевидно, что организация такой винодавильни требовала времени и средств.

"Поселение располагалось на важной транспортной артерии, связывавшей нагорье с приморской равниной, и вокруг него располагались деревни поменьше. Это самый крупный и значительный археологический объект в данном районе, который был непрерывно заселен с первого до конца шестого века н.э.", – говорят руководители раскопок Шира Лифшиц и Мааян Марголис.

Византийская эпоха стала для поселка периодом расцвета. Именно тогда были построены монастырь и винодавильня. Здесь также возник центр обработки стекла – об этом также свидетельствуют раскопки. Найдены остающийся от производства мусор, в том числе бракованные кривые сосуды.

"Находка свидетельствует о богатом прошлом Кирьят-Гата и его окрестностей, о важном значении этого региона. Сотрудники Управления перенесут мозаику в город – на благо общественности", – говорит главный археолог южного округа Светлана Талис.