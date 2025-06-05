Израильский стартап разработал процессор, конкурирующий с NVIDIA в аналитике данных

Стартап Speedata привлек $44 миллиона для вывода на рынок уникального чипа APU, способного радикально ускорить аналитику больших данных и конкурировать с NVIDIA.

Стартап Speedata, базирующийся в Тель-Авиве, разрабатывает уникальный процессор – Analytics Processing Unit (APU). Он специально создан для ускорения аналитики больших данных и ИИ. В отличие от графических процессоров (GPU), которые изначально проектировались для обработки графики и лишь впоследствии были адаптированы для задач ИИ и аналитики, APU с нуля разрабатывался именно для обработки данных.

Разработчики в интервью Techcrunch отмечают, что традиционно аналитика строилась на стандартных процессорах, а затем на графических GPU, но и те, и другие – это универсальные решения, не оптимизированные под задачи аналитики. APU способен заменить целые стойки серверов, обеспечивая многократный прирост производительности и снижение энергоэффективности.

Цель Speedata – решение проблемы неэффективности традиционных процессоров при работе с большими данными, когда для сложных задач требуются сотни серверов. В будущем компания планирует поддерживать все основные платформы для аналитики данных. По словам разработчиков, Speedata стремится сделать APU стандартом для аналитики данных так же, как GPU стали стандартом для обучения ИИ.

Компания завершила разработку и производство первого чипа в конце 2024 года, и сейчас несколько крупных компаний тестируют его на реальных задачах. В качестве примера Speedata приводит фармацевтическую задачу, которую их APU выполнил за 19 минут вместо 90 часов на традиционном процессоре, то есть ускорил работу в 280 раз.

Официальный запуск продукта состоится на конференции Databricks Data & AI во вторую неделю июня 2025 года. Speedata уже имеет пул корпоративных клиентов, ожидающих выхода технологии на рынок. Стартап объявил о привлечении $44 миллионов в раунде финансирования серии B, доведя общий объем инвестиций до $114 млн.