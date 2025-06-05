x
05 июня 2025
|
последняя новость: 15:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 июня 2025
|
05 июня 2025
|
последняя новость: 15:00
05 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Израильский стартап разработал процессор, конкурирующий с NVIDIA в аналитике данных

Хайтек
ИИ
Стартап
время публикации: 05 июня 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 13:53
Израильский стартап разработал процессор, конкурирующий с NVIDIA в аналитике данных
AP Photo/ REFLEX CES

Стартап Speedata привлек $44 миллиона для вывода на рынок уникального чипа APU, способного радикально ускорить аналитику больших данных и конкурировать с NVIDIA.

Стартап Speedata, базирующийся в Тель-Авиве, разрабатывает уникальный процессор – Analytics Processing Unit (APU). Он специально создан для ускорения аналитики больших данных и ИИ. В отличие от графических процессоров (GPU), которые изначально проектировались для обработки графики и лишь впоследствии были адаптированы для задач ИИ и аналитики, APU с нуля разрабатывался именно для обработки данных.

Разработчики в интервью Techcrunch отмечают, что традиционно аналитика строилась на стандартных процессорах, а затем на графических GPU, но и те, и другие – это универсальные решения, не оптимизированные под задачи аналитики. APU способен заменить целые стойки серверов, обеспечивая многократный прирост производительности и снижение энергоэффективности.

Цель Speedata – решение проблемы неэффективности традиционных процессоров при работе с большими данными, когда для сложных задач требуются сотни серверов. В будущем компания планирует поддерживать все основные платформы для аналитики данных. По словам разработчиков, Speedata стремится сделать APU стандартом для аналитики данных так же, как GPU стали стандартом для обучения ИИ.

Компания завершила разработку и производство первого чипа в конце 2024 года, и сейчас несколько крупных компаний тестируют его на реальных задачах. В качестве примера Speedata приводит фармацевтическую задачу, которую их APU выполнил за 19 минут вместо 90 часов на традиционном процессоре, то есть ускорил работу в 280 раз.

Официальный запуск продукта состоится на конференции Databricks Data & AI во вторую неделю июня 2025 года. Speedata уже имеет пул корпоративных клиентов, ожидающих выхода технологии на рынок. Стартап объявил о привлечении $44 миллионов в раунде финансирования серии B, доведя общий объем инвестиций до $114 млн.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 марта 2025

Израильский стартап предлагает новую архитектуру квантовых процессоров с 1 миллионом кубитов
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 17 марта 2025

Израильские физики предложили новый метод создания сверхбыстрых оптических процессоров
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 марта 2025

Google Israel набирает десятки работников для разработки нового чипа
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2025

NVIDIA построит в Израиле гигантский дата-центр