Обнаружены механизмы мозга, отличающие воображаемое от реального

В новом исследовании, проведенном учеными из Лондонского университета, были выявлены участки мозга, отвечающие за способность различать реальное и воображаемое.

Работа, опубликованная в журнале Neuron, показала, что веретенообразная извилина – область, расположенная на нижней стороне височной доли, за висками – играет важную роль в определении того, принадлежит ли воспринимаемое нами к внешнему миру или является плодом фантазии. Исследователи надеются, что полученные данные помогут глубже понять, как работают когнитивные процессы, нарушающиеся при таких расстройствах, как шизофрения, когда человеку сложно отличить реальность от вымысла. Это, в свою очередь, может способствовать развитию новых методов диагностики и терапии.

В рамках исследования ученые попросили 26 участников смотреть на простые визуальные изображения и одновременно представлять их в уме. Испытуемым нужно было обнаружить слабый узор на экране с шумным фоном и определить, действительно ли он был показан. На самом деле узор появлялся только в половине случаев. Параллельно участникам предлагалось мысленно представить себе узор – такой же, как тот, который они искали, или отличающийся – и оценить, насколько чётким и ярким был их мысленный образ.

Когда мысленно представленный узор совпадал с искомым, и участники сообщали о высокой яркости этого образа, они чаще ошибочно утверждали, что действительно видели узор на экране – даже в тех случаях, когда его не было. Это говорит о том, что яркие образы в воображении могут восприниматься как реальные. Во время выполнения заданий активность мозга участников отслеживалась с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Эта методика позволила исследователям определить, какие области мозга активируются при различении реального и воображаемого.

Ученые установили, что уровень активности в веретенообразной извилине может предсказывать, воспринимает ли человек определенный опыт как реальный или вымышленный, вне зависимости от того, происходил ли он на самом деле. Чем выше была активность в этой зоне мозга, тем чаще участники считали, что действительно видели представленный узор.