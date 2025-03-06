Борьба с лесными пожарами меняет гены пожарных

Воздействие лесных пожаров может повлиять на гены пожарных, что, в свою очередь, может увеличить вероятность развития рака и других заболеваний.

Согласно исследованию Мичиганского университета, пожарные, которые нейтрализуют пожар в застроенных районах, вероятно, подвергаются генетическим изменениям. Ученые использовали образцы крови, собранные в рамках когортного исследования пожарных, борющихся с раком, чтобы сравнить изменения в микроРНК и метилировании ДНК у тех, кто был подвергнут воздействию пожаров на границе лесных и застроенных территорий (WUI), с теми, кто не имел такого воздействия.

Результаты показали, что у пожарных, которые принимали участие хотя бы в одном пожаре WUI, в течение 10 месяцев наблюдения произошло изменение 50 микроРНК. В частности, одна микроРНК, известная своей ролью в подавлении опухолей, была снижена у тех пожарных, которые работали на пожарах WUI в последние 10 месяцев, по сравнению с теми, кто этого не делал. В целом, затронутые микроРНК участвуют в регуляции иммунной функции, воспалении, неврологических расстройствах и раке, а также в других заболеваниях.

Ученые Мичиганского университета рассказывают, что их работа основывается на предыдущих исследованиях по пожарным, которые показывают, что эпигенетические изменения накапливаются с годами воздействия. Новые данные указывают на то, что даже одно крупное событие, такое как пожар на границе между природой и городом, может привести к изменениям в экспрессии микроРНК, что связано с различными путями развития заболеваний.