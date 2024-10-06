Израильское исследование: каждый четвертый сотрудник скрывает от работодателя свои изобретения

Ученые Тель-Авивского университета показали, что в среднем один из четырех сотрудников коммерческих организаций хотя бы однажды скрыл сделанное им изобретение от работодателя. Это критически часто, особенно для компаний, работающих в наукоемких отраслях.

Практически всегда в условия контракта входит пункт, который гласит, что сотрудник должен сообщать компании о сделанных им во время работы изобретениях. Для наукоемких компаний – это критически важно. При сокрытии изобретений сотрудниками компании теряют перспективные идеи и проигрывают конкурентам. Но этот пункт часто нарушается. Иногда такие нарушения приводят к судебным процессам. Но масштаб явления был до сих пор неясен.

Ученые Тель-Авивского университета исследовали, насколько часто сотрудники скрывают свои находки. Результаты работы опубликованы в журнале Academy of Management Perspectives.

Ученые опросили 199 сотрудников наукоемких компаний, которые поделились своим опытом на условиях анонимности. 54 участника опроса (28%) сообщили, что они скрывали от компании свои изобретения, сделанные во время работы. Из них 27% сообщили, что целью сокрытия было использование изобретения после ухода из компании.

Ученые отмечают, что сокрытие изобретений или стремление ими поделиться с компанией связано с несколькими сильно отличающимися причинами.

Один случай, описанный учеными, достаточно простой и не самый частый (примерно четверть случаев сокрытия изобретений): сотрудник решает не открывать свое изобретение, потому что он уже не видит себя сотрудником компании. Он планирует ее покинуть в ближайшее время и либо принести интересную разработку в новую компанию, чтобы повысить свои шансы на более перспективную работу и должность, либо он планирует создать собственный стартап.

Но чаще сокрытие изобретения происходит по другим причинам. Это может быть своего рода "месть" компании за то, что сотрудника по его мнению недооценивают. Это может быть и неуверенность сотрудника в своей догадке. Сотрудник боится столкнуться с острой критикой и не рассчитывает на поддержку своих идей. Это уже плохо говорит не о сотруднике, а об атмосфере в компании.

Ученые разработали углубленную анкету, которая помогает оценить положение дел в компании и сделать реалистические количественные предположения о вероятности того, что изобретение будет сокрыто.