На следующей неделе объявят лауреатов Нобелевской премии 2024 года

На следующей неделе будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии 2024 года. 7 октября в Стокгольме объявят лауреатов премии в области медицины и физиологии. 8 октября будет назван лауреат в области физики, 9 октября – химии. 10 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира.

14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

В 2024 году размер Нобелевской премий составляет 7,5 млн норвежских крон (€642500 или $711300) за каждую премию.

Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л'Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

Премия мира. Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

В области литературы. Юн Фоссе (Норвегия) "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".

Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была удостоена профессор Клаудия Голдин (США) за "углубление представлений о результатах, которые получают женщины на рынке труда".