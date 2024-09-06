Появилась первая вакцина от ВИЧ, пока для макак

Ученые ищут новые методы лечения и профилактики ВИЧ. Ученым удалось создать вакцину, которая предотвращает заражение у макак. Она проходит первую фазу клинических испытаний.

Первый случай заболевания ВИЧ был зарегистрирован в 1981 году. С тех пор пройден большой путь, но надежного лекарства и вакцины от ВИЧ нет до сих пор.

По оценкам ООН на 2021 год, во всем мире ВИЧ-инфекцией было заражено 38,4 миллиона человек. Из них 36,7 миллиона – взрослые, а 1,7 миллиона – дети в возрасте до 15 лет. Журнал Nature опубликовал обзор современного состояния борьбы с ВИЧ.

В июле на крупной конференции по ВИЧ было сообщено о седьмом пациенте, который был излечен от ВИЧ. Ему пересадили донорские стволовые клетки, которые в организме производят клетки крови и иммунной системы. Но как отмечают врачи, этот метод нельзя масштабировать. Он просто опасен. Например, сначала нужно у пациента убить все его клетки крови, а потом заменить их на новые, которые развиваются из стволовых клеток донора. К такому радикальному лечению врачи прибегают только в безнадежных случаях, когда у человека не только СПИД, но и рак крови. Шэрон Льюин, врач-инфекциониста, из Института инфекции и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне (Австралия) говорит Nature: "Мы бы никогда не стали даже думать об этом для тех, кто в остальном здоров". То есть, это не метод лечения ВИЧ.

Сегодня основным методом сдерживания ВИЧ является антиретровирусная терапия. Такая терапия не может вылечить человека, но может подавить вирус до неопределяемого уровня. Для этого препараты надо принимать постоянно, но это трудно обеспечить, когда речь идет о странах субэкваториальной Африки, где находятся самые мощные очаги заражения. Антиретровирусная терапия продлила жизнь миллионам людей, но она только переводит острое заболевание в хроническое. То есть, это не то чего бы мы хотели.

ВИЧ очень сложный для лечения вирус. Уничтожить вирионы в крови недостаточно. Вирус проникает в клетки и встраивает свою РНК в ДНК клетки. При делении клетки обе дочерние клетки остаются зараженными. При подавлении вируса терапией он "замирает", но как только условия меняются, он снова начинает размножаться. Все осложняется еще и самой структурой вируса.

По словам Рама Рао Амара, иммунолога из Университета Эмори, разработке вакцины против ВИЧ мешает то, что вирус буквально покрыт молекулами сахара. Иммунная система его не "видит".

Тем не менее в новой работе, опубликованной в журнале Science Immunology, исследователи сообщают о создании иммуногена, способного генерировать мощные антитела против вируса ВИЧ у макак. Эти исследования показывают, что можно обучить иммунную систему активно вырабатывать антитела против ВИЧ. Иммуноген, получивший название GT1.1, в настоящее время проходит I фазу клинических испытаний.