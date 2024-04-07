Сначала было яйцо: курятину первыми начали есть в Израиле, а яйца – в Средней Азии

Международная команда археологов нашла самые древние свидетельства разведения яйценосных кур. Скорлупа была идентифицирована при раскопках в Средней Азии в Узбекистане. Самые ранние находки датируются около 400 года до н.э.

Процесс одомашнивания кур продолжался долго и его история крайне запутанная. Археологическая проблема состоит в том, что полые куриные кости и яичная скорлупа плохо сохраняются, и куриные кости часто неотличимы от костей других птиц. Причем найденные отдельные кости еще не означают, что кур использовали как источник доступного протеина. Вполне вероятно, что первоначально кур использовали не для еды, а, например, для гаданий и петушиных боев.

На сегодня надежно подтвержденным древнейшим местом, где люди активно употребляли курятину является археологический сайт Мареша в Израиле (сегодня Мареша входит в национальный парк Бейт-Гуврин-Мареша). Здесь были обнаружены первые обильные захоронения куриных костей – это IV-III века до н.э. Куриное мясо в Мареше было, вероятно, частью повседневного рациона.

В новой работе международная команда археологов, используя методы генетического анализа, показала, что куриное яйцо люди начали употреблять несколько раньше, чем куриное мясо. Хотя и не намного.

Археологи обнаружили белки характерные для скорлупы от яиц домашних кур вдоль Шелкового пути в Средней Азии (работа велась в основном в Узбекистане). Самая ранняя находка относится примерно к 400 году до н.э.

Чтобы производство куриных яиц стало эффективным, необходимо было, чтобы изменилась сама курица: она должна нести яйца круглый год, а для диких кур это не характерно – у них яйцекладка происходит посезонно. В новом исследовании установлено, что среднеазиатские куры несли яйца круглый год. "Это самое раннее свидетельство потери сезонной яйцекладки, обнаруженное в археологических записях", – говорит старший автор работы Роберт Шпенглер из Института геоантропологии Макса Планка.

Newsru.co.il в приложениях

- Android

- iOS