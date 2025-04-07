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Наука и Хайтек

Израильские ученые научились предсказывать болезнь томатов до появления видимых симптомов

Израильские ученые
Сельское хозяйство
время публикации: 07 апреля 2025 г., 15:24 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 15:32
Израильские ученые научились предсказывать болезнь томатов до появления видимых симптомов
AP Photo/Joshua A. Bickel

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали метод раннего обнаружения болезни томатов задолго до того, как симптомы станут визуально заметны.

Исследование опубликовано в журнале Plant Disease.

Фузариозное увядание, вызываемое почвенным грибком Fusarium oxysporum, является разрушительным заболеванием, которое приводит к значительным экономическим потерям во всем мире. Традиционно обнаружение заболеваний растений основывается на визуальных оценках, которые часто неточны. К тому времени, когда симптомы становятся заметны, существенный ущерб обычно уже нанесен.

Ученые использовали передовую технологию для непрерывного мониторинга скорости испарения воды растением и изменений его биомассы. Они наблюдали снижение скорости испарения за несколько дней или недель до появления каких-либо визуальных симптомов.

"Это исследование показывает, что физиологические признаки, связанные с водой, могут выступать в качестве надежных ранних индикаторов заражения, – объяснила соавтор работы Шани Фридман. – Мы смогли количественно измерить, как растения реагируют на патоген задолго до того, как они проявили традиционные видимые симптомы заболевания".

Метод исследования не только обнаруживает заболевание на ранней стадии, но и измеряет степень опасности патогена для растений. Это дает исследователям и фермерам четкие числовые данные для определения того, насколько агрессивно патоген влияет на урожай, и позволяет оценить, насколько различные сорта томатов способны сопротивляться болезни.

Соавтор работы профессор Менахем Мошелион подчеркнул, что предложенный метод можно использовать не только для томатов: "Наш подход открывает возможности наблюдения не только за томатами, но и за другими сельскохозяйственными культурами. Раннее обнаружение заболевания с помощью физиологического мониторинга может значительно сократить потери урожая и повысить устойчивое управление сельским хозяйством". Исследовательская группа уже успешно применила свой метод мониторинга к заболеваниям картофеля.

Наука и Хайтек
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