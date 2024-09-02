Израильские ученые отвечают на вопросы: почему дорожают помидоры, и что можно с этим делать

Ученые из Института Вулкани (Израиль) разрабатывают методы выращивания новых сортов томатов, которые устойчивы к высоким температурам и способны сопротивляться вирусам.

Помидоры очень популярны в Израиле. Они присутствуют во многих блюдах и без них трудно представить обеденный стол. Но в последние месяцы многие израильтяне сталкиваются с отсутствием помидоров в супермаркетах. А когда помидоры все же появляются на прилавках, цены на них непомерно высоки, а качество низкое, отмечает "Калькалист" в своем обзоре рынка томатов и исследований новых сортов.

Приостановка импорта из Турции и поставок из Иордании из-за подозрений на холеру привела к 40% дефициту томатов на рынке. Производство томатов сократилось и в самом Израиле. Один из главных поставщиков томатов на рынок страны – западный Негев – сильно пострадал от войны. Есть и другие более долгосрочные причины – это повышение средней температуры, связанное с глобальным потеплением, и атака вируса ToBRFV, вызывающего коричневые пятна на плодах и губящего урожай.

Ученые из Института Вулкани профессор Моше Лапидот и доктор Михаль Либерман-Лазарович работают над исследованиями, которые должны помочь томатам лучше переносить жару и развить устойчивость к вирусу ToBRFV.

Либерман-Лазарович отмечает, что повышение температуры приводит к снижению урожайности плодов. Но это не злой рок, а ситуация, сложившаяся за многие годы из-за индустриального сельского хозяйства и потребительских предпочтений. Фрукты и овощи, которые мы едим сегодня, были отобраны по признакам, которые позволяют им процветать в определенных условиях, и они не приспособлены к повышению температуры.

Исследования Либерман-Лазарович сосредоточены на выявлении генов диких видов томатов, которые обеспечивают термостойкость, и включении этих генов в современные томаты. "Мы уже выявили геномные сегменты диких видов, которые обеспечивают термостойкость, – говорит Либерман-Лазарович. – Как только мы определим ответственные гены, мы сможем разработать молекулярные маркеры и их интегрировать в сорта, используемые фермерами. Этот процесс может занять около пяти лет".

Ущерб, наносимый томатам высокими температурами, значителен, но в последние годы вирус ToBRFV нанес еще больше вреда. "Этот новый вирус начал распространяться в Израиле в 2014 году", – говорит профессор Лапидот.

Вирус отлично себя чувствует именно в условиях экстремальной жары. Он продолжает распространяться даже при температуре 60 градусов по Цельсию, а томаты погибают и при менее высоких температурах. Лапидот говорит: "Мы идентифицировали ген, который останавливает распространение вируса, и стали одними из первых в мире, кто вывел устойчивый культурный томат с этим геном. Правда, его вкус пока не особо выдающийся, но этот сорт можно использовать при традиционных методах селекции, чтобы устойчивость была включена в высококачественные сорта".

В целом ученые считают, что израильские томаты станут устойчивыми и к жаре, и к вирусам, и тому же вкусными примерно через пять лет.