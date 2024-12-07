Использование эмодзи может зависеть от эмоционального интеллекта и типа привязанности человека

Частота использования смайликов в общении по интернету зависит от уровня эмоционального интеллекта.

Недавнее исследование команды ученых из Института Кинси показывает связь между использованием смайликов в переписке и эмоциональным интеллектом, а также типом привязанности в отношениях с другими людьми. В эксперименте участвовали 320 взрослых, которые были разделены на группы в зависимости от пола и типа их отношений с партнерами.

Результаты показали, что люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта и крепкими привязанностями чаще используют эмодзи. У женщин высокий уровень избегания привязанности был связан с тем, что они реже отправляли и получали эмодзи в общении с друзьями и романтическими партнерами. У мужчин высокий уровень избегания привязанности также приводил к меньшему количеству эмодзи в сообщениях с такими партнерами. В целом, по данным исследования женщины использовали эмодзи чаще мужчин, это различие было заметно в общении с друзьями и семьей.

Изучение того, как использование эмодзи зависит от коммуникативных навыков и способности к межличностному общению, может помочь понять, кто и почему их использует, а также выявить психологические механизмы, стоящие за общением через цифровые средства.