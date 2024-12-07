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Наука и Хайтек

Неврологи назвали ранний признак деменции, который обычно остается незамеченным

Исследования
Медицина
время публикации: 07 декабря 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:22
Неврологи назвали еще один ранний признак деменции, который обычно остается незамеченным
AP Photo/Bernat Armangue

Исследование, проводимое неврологами, показало, что существует еще один малозаметный признак деменции, на который чаще всего ни врачи, ни пациенты не обращают внимания.

Саккада – непроизвольное движение глаз, происходящее одновременно и в одном направлении, может являться ранним признаком деменции, как показало исследование, проводимое с помощью специального наушника.

Устройство представляет собой наушник с встроенными микрофонами, расположенными внутри уха, которые улавливают физиологические сигналы организма. Движения глаз, включая саккады, вызывают вибрации барабанной перепонки, которые можно зафиксировать с помощью высокочувствительных микрофонов. Исследователи проводят эксперименты с участием добровольцев, используя как слуховые аппараты, так и стандартные устройства для отслеживания движений глаз.

Поскольку движения глаз обычно быстрые и мелкие, а также часто выполняются осознанно, их бывает довольно сложно обнаружить без специальных устройств.

Неврологи утверждают, что саккады являются следствием нарушения активностей областей мозга и могут быть ранним признаком не только деменции. Другими причинами непроизвольного движения глаз могут быть прогрессирующий паралич, нистагм, инсульт, опухоли, противоэпилептические препараты и многое другое.

В настоящее время неврологи надеются, что их исследования приведут к разработке устройств, способных проводить неинвазивный и непрерывный мониторинг болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний.

Наука и Хайтек
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