Неврологи назвали ранний признак деменции, который обычно остается незамеченным
Исследование, проводимое неврологами, показало, что существует еще один малозаметный признак деменции, на который чаще всего ни врачи, ни пациенты не обращают внимания.
Саккада – непроизвольное движение глаз, происходящее одновременно и в одном направлении, может являться ранним признаком деменции, как показало исследование, проводимое с помощью специального наушника.
Устройство представляет собой наушник с встроенными микрофонами, расположенными внутри уха, которые улавливают физиологические сигналы организма. Движения глаз, включая саккады, вызывают вибрации барабанной перепонки, которые можно зафиксировать с помощью высокочувствительных микрофонов. Исследователи проводят эксперименты с участием добровольцев, используя как слуховые аппараты, так и стандартные устройства для отслеживания движений глаз.
Поскольку движения глаз обычно быстрые и мелкие, а также часто выполняются осознанно, их бывает довольно сложно обнаружить без специальных устройств.
Неврологи утверждают, что саккады являются следствием нарушения активностей областей мозга и могут быть ранним признаком не только деменции. Другими причинами непроизвольного движения глаз могут быть прогрессирующий паралич, нистагм, инсульт, опухоли, противоэпилептические препараты и многое другое.
В настоящее время неврологи надеются, что их исследования приведут к разработке устройств, способных проводить неинвазивный и непрерывный мониторинг болезни Альцгеймера и других неврологических заболеваний.