Климатический стресс влияет на качество романтических подарков пауков-самцов для самок

Самцы заворачивают презенты для самок-пауков в свою паутину, однако из-за непредсказуемого климата пауки вместо ценных подарков начали приносить какой-то хлам.

Группа ученых из Университета La Republica с 2015 года наблюдала за пауками Уругвая и Южной Бразилии, которые флиртовали с самками и преподносили им подарки перед спариванием. Из-за того, что размер самих самцов всего как горошина, их подарки обычно очень маленькие. Лучший презент – это кусочки свежего мяса насекомых, которые самка может съесть, пока самец оплодотворяет ее. Чем дольше она трапезничает, тем больше спермы успевает передать паук. Это может быть важным, поскольку сперма от разных самцов конкурирует за оплодотворение.

Исследователи обнаружили, что с течением времени ценность подарков сильно скудела. Пауки стали заворачивать в свою паутину сломанные осколки экзоскелетов насекомых, кусочки стеблей растений, семечки, которые абсолютно бесполезны для самок. Исследователи отмечают, что общими для этих регионов были нестабильные климатические условия, включая непредсказуемые осадки и температурные колебания.

В таких местах с повышенной климатической нестабильностью, например, из-за частых наводнений или нарушений циклов появления насекомых, у пауков могут возникать дополнительные проблемы. По этой причине сами подарки могут терять свое значение, а основной акцент смещается на процесс дарения. Половой отбор, который раньше зависел от качества содержимого подарков, теперь "ослаб". Ученые считают, что ослабление сигнала ухаживания может быть примером того, как изменение климата влияет на важные аспекты размножения.