У обезьян бонобо обнаружили способность, которая ранее считалась уникальной для человека

Американские исследователи выяснили, что обезьяны бонобо способны в каком-то смысле понимать человеческие мысли и используют это умение для общения с целью получить вкусные угощения.

Три обезьяны бонобо – Канзи, Ниота и Теко, которые живут в исследовательском центре в Айове, взаимодействовали с Люком Таунроу – соавтором исследования, в ходе эксперимента, в котором проверялось, могут ли животные интуитивно "читать мысли". Во время эксперимента один из бонобо сидел напротив Таунроу за столом. Обезьяна наблюдала, как второй человек прячет угощение, виноградину или хлопья, под одну из трех чашек. Иногда исследователь мог видеть, куда кладется угощение, а иногда, с помощью специального картонного заграждения, – нет. Бонобо получал лакомство только в том случае, если мужчине удавалось его найти.

Независимо от того, знал ли исследователь, где спрятано угощение, он спрашивал: "Где виноград?" и ждал 10 секунд. Если он знал, где находится лакомство, обезьяна обычно сидела спокойно и ждала угощения. Однако, когда мужчина не знал, где спрятано угощение, животное быстро указывало на правильную чашку, иногда делая это довольно демонстративно.

Ученые уверены, что обезьяны интуитивно понимали, когда исследователь не знал, где находится еда, поскольку они прилагали дополнительные усилия, чтобы помочь найти ее. Животные на 29% чаще указывали на чашку с едой, когда Таунроу не знал, где она, и делали это примерно на 1,5 секунды быстрее, чем в случае, когда он знал местоположение лакомства.

Доктор Крис Крупенье, старший автор исследования из Университета Джонса Хопкинса, отметил: "Умение осознавать, когда кто-то не обладает нужной информацией, является основой нашего сложного социального поведения, играя ключевую роль в том, как мы сотрудничаем, общаемся и стратегически взаимодействуем". Он также добавил, что это исследование показывает сложные когнитивные способности, присущие как людям, так и обезьянам, и предполагает, что эти навыки возникли миллионы лет назад у наших общих предков.