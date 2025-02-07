Люди шевелят ушами: ученые выяснили, как и почему это происходит

Исследователи объяснили, как люди используют мышцы уха, слушая звуки. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Neuroscience, команда ученых попросила 20 взрослых без проблем со слухом прослушать аудиокнигу через динамик одновременно с подкастом, который воспроизводился из того же источника.

Исследователи подготовили три разных сценария: в "самом простом" подкаст был тише аудиокниги и отличался по громкости звука голоса. В "самом сложном" воспроизводилось два подкаста, которые были громче аудиокниги. Каждый участник дважды проходил все три сценария, а затем эти испытания повторялись с источником звука, расположенным в другом месте комнаты.

Для эксперимента все участники носили электродный комплект, который позволял исследователям фиксировать электрическую активность мышц, отвечающих за движения ушей. После каждого испытания участников просили оценить, сколько усилий они приложили, чтобы слушать аудиокнигу. Результаты показали, что с переходом от самого простого сценария к самому сложному усилие при прослушивании и частота потери концентрации на аудиокниге возрастали.

Исследователи обнаружили, что активность верхних ушных мышц, которые поднимают ухо вверх, была выше при самых сложных условиях прослушивания, по сравнению с более легкими и средними условиями. Также они заметили, что задние ушные мышцы, которые тянут ухо назад, проявляли большую активность, когда звуки поступали сзади участника, а не спереди. Команда ученых также обратила внимание на то, что движения ушей были крайне незначительными и, скорее всего, не оказывали заметного эффекта. Однако они увидели, что мышцы уха активно стараются, но не достигают значительных результатов.