Израильский стартап разрабатывает фотонные процессоры, которые в 1000 раз быстрее Nvidia

Процессоры DeepLight израильского стартапа CogniFiber обещают настоящий прорыв в обработке данных. В первую очередь они будут востребованы дата-центрами и суперкомпьютерами. Сегодня суперкомпьютеры строятся на традиционных процессорах, в том числе компании Nvidia. Но потребности в вычислительных мощностях растут, и нужны новые решения.

Это связано в том числе с активным внедрением приложений искусственного интеллекта. Они очень требовательны к эффективности процессоров. Это приводит к постоянно растущим энергозатратам.

На этом фоне разработки CogniFiber выглядят очень перспективно. Компания разрабатывает процессоры, в которых вместо электрических связей используются фотонные. Это снижает энергозатраты и повышает производительность. Компания разрабатывает нейроморфные процессоры. Они отличаются от традиционной архитектуры фон Неймана, при которой память и вычислительный процессор разделены, и необходим обмен данными между ними. Скорость обмена данных – это своего рода "бутылочное горло", которое сдерживает рост эффективности вычислений.

CogniFiber готовит нейроморфный процессор, в котором этого "бутылочного горла" не будет, поскольку и память и вычисления находятся на одном чипе.

Как сообщает "Калькалист", в последней версии процессора DeepLight разработчикам удалось добиться скорости обработки данных превышающей последние процессоры Nvidia в 1000 раз и снижения энергопотребления в 100 раз по сравнению с процессорами Nvidia.

Инвесторы поддержали CogniFiber. В последнем раунде компания привлекла 5 миллионов долларов. Общая сумма привлеченных инвестиций достигла 14 миллионов долларов, включая финансирование от Управления инноваций Израиля.

Компания планирует завершить разработку первой версии полноценного фотонного процессора в 2027 году. На его основе компания планирует собрать фотонный суперкомпьютер. Это может стать серьезным шагом в развитии всей микропроцессорной отрасли.