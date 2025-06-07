ДНК собак помогло обнаружить более 15 генов, связанных с раком желудка у человека

Рак желудка редко диагностируется у собак, но имеет много общего с человеческой формой заболевания. Среди схожих черт – неявные клинические признаки, схожие типы опухолей, поздняя постановка диагноза и неблагоприятный прогноз. Благодаря этим сходствам чистокровные собаки считаются полезной моделью для изучения этого типа рака, который занимает пятое место среди самых распространённых онкологических заболеваний в мире.

Исследование было сосредоточено в основном на двух породах собак, которые особенно склонны к развитию рака желудка: бельгийском тервюрене и бельгийской овчарке. На протяжении нескольких лет владельцы, заводчики и ветеринары из Северной Америки и Европы предоставляли исследователям образцы крови или мазки с внутренней стороны щек животных. Сбор данных проходил при участии специалистов из Корнеллского университета, Утрехтского университета, Калифорнийского университета в Дэвисе, Университета Тафтса и Национального института исследований генома человека.

Всего ученые проанализировали генетический материал 200 собак с подтвержденным диагнозом рак желудка и 270 здоровых животных, использованных в качестве контрольной группы. Сравнив частоту определенных вариаций в последовательности ДНК между двумя группами, они обнаружили ярко выраженные различия в отдельных участках генома. Эти различия указывают на то, что данные регионы могут играть важную роль в формировании предрасположенности к заболеванию.

В ходе анализа ученые выявили пятнадцать участков генома, связанных с риском рака желудка, среди которых были как уже известные гены, участвующие в развитии онкозаболеваний – например, ген-супрессор опухолей PTEN, – так и ранее не связанные с раком гены, такие как PDZRN3. Открытие этих новых генов предоставляет дополнительные возможности для углубленного изучения рака желудка у человека. Кроме того, исследователи сравнили полученные данные с информацией о бельгийской малинуа – близкородственной породе, у которой рак желудка встречается крайне редко. Для этого они использовали генетические данные, предоставленные компанией Embark, занимающейся ДНК-тестированием собак и сотрудничающей с Колледжем ветеринарной медицины в исследовательских проектах.

Авторы исследования планируют применить полученные результаты для улучшения диагностики и лечения рака желудка у собак. Сейчас болезнь, как правило, выявляется на слишком поздней стадии, когда эффективная терапия уже невозможна. Генетическое тестирование может помочь выявлять животных с повышенным риском на раннем этапе, что позволит проводить своевременный скрининг и использовать данные для принятия решений в селекции с целью снижения распространенности заболевания. Некоторые из обнаруженных генов также могут стать потенциальными мишенями для новых методов лечения, которые в будущем, возможно, будут протестированы в рамках клинических исследований на людях.