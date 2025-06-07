Родителям следует чаще петь своим детям, это оказывает положительное влияние на настроение ребенка

Международная группа ученых из Новой Зеландии, Канады, США и Нидерландов опубликовала в журнале Child Development исследование, посвященное музыкальной программе, которая поощряла родителей чаще петь своим детям. В исследовании приняли участие 110 родителей с младенцами в среднем возрасте около четырех месяцев. Участников случайным образом распределили на две группы – одну с музыкальным вмешательством, другую контрольную, весь эксперимент длился 6 недель.

Родители из экспериментальной группы прошли короткую музыкальную программу через смартфон, которая была создана, чтобы побудить их чаще петь своим детям. Им предоставили доступ к шести обучающим видео с простыми караоке-песнями – с текстами и анимацией в виде прыгающего мячика. Эти песни были адаптированы из старинных сборников и ориентированы на взрослых без музыкального образования. Также родители получили детский песенник с кнопками, которые могли нажимать сами младенцы для запуска песен. В книге были иллюстрации и тексты, чтобы взрослые могли подпевать.

Кроме того, каждую неделю участникам отправляли электронные письма с советами, как включать пение в повседневный уход за ребенком, и с информацией о пользе музыкального взаимодействия для развития детей.

В течение всего исследования участники до трех раз в день заполняли опросы через смартфоны, указывая настроение ребенка и родителя, уровень стресса, качество сна и частоту использования музыки. Результаты показали, что даже простые и недорогие меры, например увеличение пения для детей, могут положительно влиять на здоровье. Эти музыкальные вмешательства улучшили самочувствие как младенцев, так и их родителей за время четырехнедельной программы.