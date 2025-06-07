Потемнение Мирового океана влияет на воздух, рыбу и способность планеты бороться с изменением климата

Более пятой части Мирового океана потемнело за последние два десятилетия, свидетельствует исследование британского Плимутского университета, сообщает ВВС.

Процесс, известный как "потемнение океана", происходит тогда, когда изменения в верхнем слое воды затрудняют проникновение света в толщу океана. Этот верхний слой – так называемая фотическая зона – среда обитания для 90% всей морской жизни и имеет решающее значение для поддержания глобальных биогеохимических циклов.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Change Biology, говорится, что с 2003 по 2022 год потемнел 21% Мирового океана.

Потемнение океана, как предполагают исследователи, связано с такими факторами, как изменения в динамике цветения водорослей и колебания температуры поверхности моря.

Это особенно заметно в прибрежных районах, где к поверхности поднимаются богатые питательными веществами воды, а также усиливаются стоки с суши – дожди смывают в море побочные продукты сельского хозяйства, подпитывая цветение фитопланктона. Потемнение океана может повлиять на воздух, которым мы дышим, рыбу, которую мы едим, и способность планеты бороться с изменением климата.

Профессор Тим Смит, глава отдела по морской биогеохимии и наблюдений в Плимутской морской лаборатории, добавляет, что некоторые морские животные, зависящие от света, могут начать подниматься ближе к поверхности. Это усилит конкуренцию за пищу и другие ресурсы.