У новых поколений риск развития деменции ниже, чем у их предков в том же возрасте

Исследования показывают, что у людей, родившихся в более поздние годы, вероятность развития деменции в любом возрасте ниже, чем у представителей предыдущих поколений, особенно это касается женщин. В статье, опубликованной в Jama Network Open, австралийские ученые описали анализ данных 62437 человек в возрасте 70 лет и старше, собранных в рамках трех долгосрочных исследований, проведенных в США, Великобритании и некоторых регионах Европы.

Для оценки риска деменции команда использовала алгоритм, который учитывал широкий спектр факторов – от повседневных трудностей до результатов когнитивных тестов. Затем участников распределили по восьми поколениям и шести возрастным группам. Как и следовало ожидать, во всех трех регионах риск деменции увеличивался с возрастом. Ученые выяснили, что частота случаев деменции растет с возрастом во всех возрастных группах и во всех трех регионах – Великобритании, США и Европе. Тем не менее, в одном и том же возрасте у представителей более молодых поколений вероятность развития деменции была ниже, чем у людей из более старших поколений.

Группа исследователей отметила, что эта тенденция особенно заметна среди женщин, в частности в Европе и Англии, и предположила, что одной из причин может быть улучшение доступа женщин к образованию в середине XX века. При этом учет изменений ВВП – показателя, отражающего общие экономические перемены – практически не повлиял на результаты исследования.