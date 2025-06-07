Дети из бедных семей стареют быстрее, чем их обеспеченные сверстники

Согласно исследованию, дети из менее обеспеченных семей чаще сталкиваются с биологическими нарушениями, такими как ускоренное старение, по сравнению со своими более обеспеченными сверстниками.

Ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные 1160 детей в возрасте от 6 до 11 лет из разных стран Европы. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet. Уровень материального положения семей оценивался по международной шкале, учитывающей такие факторы, как наличие у ребенка отдельной комнаты и количество транспортных средств в семье.

Участников разделили на группы с высоким, средним и низким уровнем достатка. Для анализа ученые использовали образцы крови, чтобы измерить среднюю длину теломер в лейкоцитах, а также брали образцы мочи для оценки уровня кортизола – гормона стресса. Теломеры – это структуры, находящиеся на концах хромосом, которые играют ключевую роль в защите ДНК и процессе клеточного старения. С возрастом теломеры естественным образом укорачиваются, и их сокращение связано с процессами старения организма.

Ранее ученые установили, что укорочение теломер может быть связано с хроническими заболеваниями, а также что как острый, так и постоянный стресс способен ускорять этот процесс. Новое исследование показало, что у детей из семей с высоким уровнем достатка теломеры в среднем на 5% длиннее, чем у их ровесников из малообеспеченных семей. Также выяснилось, что у девочек теломеры в среднем на 5,6% длиннее, чем у мальчиков. При этом у детей с более высоким индексом массы тела теломеры были короче – примерно на 0,18% на каждый процент увеличения жировой массы.

Кроме того, уровень кортизола – гормона стресса – у детей из семей со средним и высоким достатком был на 15,2-22,8% ниже, чем у детей из семей с низким уровнем дохода.

Авторы отметили, что исследование имело определенные ограничения, так как участвующие дети не происходили из крайне бедных семей. Они подчеркнули, что результаты не следует воспринимать как доказательство связи между уровнем достатка и "качеством" генов. Скорее, исследование демонстрирует косвенное влияние окружающей среды на известный показатель старения и здоровье в долгосрочной перспективе.