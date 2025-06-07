Пробиотики помогли большим звездчатым кораллам противостоять смертельной болезни

Большие звездчатые кораллы, зараженные болезнью, удалось спасти с помощью пробиотиков – полезных бактерий, которые либо вытесняют патогены, либо атакуют их, а возможно, и стимулируют иммунный ответ кораллов. Хотя точная причина этой опасной болезни до сих пор неизвестна, ученым из Смитсоновской морской станции во Форт-Пирсе удалось успешно приостановить развитие ее симптомов.

Ученые предполагают, что заболевание может быть вызвано бактериями. Хотя антибиотики способны обеспечить быстрое облегчение, они не защищают кораллы от повторного заражения и могут способствовать развитию устойчивости у неизвестного патогена. Поэтому в конце 2020 года команда решила найти более устойчивую альтернативу и начала лечить 30 зараженных колоний больших звездчатых кораллов с помощью пробиотиков. Эти полезные микроорганизмы были выделены из кораллов, которые в лабораторных условиях проявили устойчивость к болезни.

Обнаруженная бактерия под названием McH1-7 стала основным компонентом лечебной пасты, которую водолазы применили для обработки зараженных колоний. Некоторые из них они накрывали пластиковыми пакетами, чтобы создать замкнутое пространство, заполненное пробиотическим раствором, который вводился внутрь с помощью шприца. В других случаях пасту наносили прямо на пораженные участки кораллов, затронутые болезнью.

В течение двух с половиной лет ученые наблюдали за состоянием кораллов. У всех восьми колоний, обработанных пробиотиками в пластиковых мешках, болезнь либо замедлилась, либо полностью остановилась. В среднем поражение тканей составило лишь 7%, тогда как у необработанных кораллов оно достигало 30%. Однако паста, нанесённая напрямую на поверхность кораллов, не показала никакого положительного эффекта.

Хотя полученные результаты вселяют надежду, соавтор исследования Валери Пол подчёркивает, что пробиотик пока рано считать полноценным средством лечения. Она сомневается, что метод с пластиковыми мешками можно широко применять на практике, учитывая его трудоемкость. Кроме того, эксперимент проводился только на одном виде кораллов, тогда как болезнь затрагивает более 30 различных видов.