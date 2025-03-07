Американский модуль Athena совершил посадку на Луне

Посадочный модуль Athena, созданный американской компанией Intuitive Machines, совершил прилунение в районе Южного полюса Луны вечером 6 марта, сообщает "Голос Америки".

Команда миссии подтвердила, что аппарат отправляет данные на Землю и продолжает вырабатывать электроэнергию на поверхности Луны. Однако пока неизвестно, находится ли модуль в вертикальном состоянии – есть риск того, что четырехметровый аппарат мог опрокинуться при посадке.

"Мы не верим, что снова находимся в правильном положении на поверхности Луны", – заявил глава Intuitive Machines Стив Альтемус на пресс-конференции после посадки.

Если подтвердится, что аппарат действительно упал на бок, это станет уже вторым подобным случаем для техасского стартапа. В феврале 2024 года аппарат Odysseus, относящийся к той же серии модулей под названием Nova-C, совершил успешное прилунение в рамках миссии IM-1. Хотя компании Intuitive Machines удалось войти этим событием в историю, не обошлось без проблем: модуль по время спуска сломал одну из опор и повалился на бок.

"Афина" была запущена 26 февраля в рамках миссии IM-2 с космодрома на мысе Канаверал. Два ее главных научных инструмента – метровый бур TRIDENT для извлечения образцов льда и грунта, а также масс-спектрометр MSOLO.

Бур TRIDENT способен проникать в лунную поверхность на глубину до 1 м. Он будет управляться дистанционно с Земли. Масс-спектрометр MSOLO будет анализировать газы, выделяемые из образцов, добытых буром. Основная задача MSOLO состоит в поиске потенциального присутствия водяного льда и других газов, скрытых под поверхностью Луны.