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Наука и Хайтек

Воспитание детей может замедлить старение мозга

Исследования
Дети
время публикации: 07 марта 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 11:21
Воспитание детей может замедлить старение мозга
AP Photo/Martin Meissner

Родительство может замедлить старение мозга, улучшая нейронные связи. Эффект проявляется сильнее у людей, имеющих много детей.

Исследование, проведенное Ратгерским медицинским центром и Йельским университетом, изучило сканы мозга и семейные данные из Биобанка Великобритании, крупнейшей биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса.

В ходе анализа ученые обнаружили, что у родителей с большим числом детей наблюдается более крепкая связь в важных мозговых сетях, особенно тех, которые отвечают за движения и восприятие. Эти сети, как правило, ослабевают с возрастом. Исследователи предполагают, что этот эффект имеет кумулятивный характер: чем больше детей у родителей, тем ярче выражаются различия в функционировании мозга.

Родители, участвовавшие в исследовании, также имели более крепкие социальные связи, чаще навещали родственников и обладали более обширными социальными сетями.

Результаты исследования оспаривают мнение, что наличие детей в основном вызывает стресс и напряжение. Вместо этого исследование предполагает, что родительство может служить формой обогащения среды, которая способствует улучшению здоровья мозга через увеличение физической активности, социальных взаимодействий и когнитивной стимуляции.

Наука и Хайтек
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