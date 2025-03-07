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Наука и Хайтек

Собаки и люди имеют один и тот же генетический источник склонности к перееданию

Животные
время публикации: 07 марта 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 19:44
Собаки и люди имеют один и тот же генетический источник склонности к перееданию
AP Photo/Carolyn Kaster

Собаки, которые постоянно голодны и склонны к полноте, являются носителями того же гена, что и некоторые склонные к ожирению люди, сообщает ВВС.

Ученые из Великобритании выявили ген DENND1B у собак породы лабрадор с излишним весом, а затем обнаружили, что этот ген связан с повышенной массой тела и у людей.

Таким образом, исследователи установили, что собаки и люди имеют один и тот же генетический источник склонности к перееданию. Изменения в этом гене, одном из строительных блоков биологического кода, влияют на химические сигналы, сообщающие мозгу о сытости организма.

"Хозяевам стройных собак, как и стройным людям, нечем особенно гордиться – все дело в гене, а не в моральном превосходстве, – заметила ведущий исследователь доктор Элеонор Раффан из отделения физиологии, развития и нейронаук Кембриджского университета. – Если у вас высокий генетический риск ожирения, вы склонны к набору веса. А тем, у кого низкий генетический риск, не нужно прилагать столько усилий, чтобы быть в форме".

Эта биологическая связь между человеком и собакой была обнаружена исследователями в результате изучения генетики 250 лабрадоров.

Полученные результаты могут помочь в разработке препаратов нового поколения для борьбы с ожирением.

Наука и Хайтек
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