Найден старейший в мире ударный кратер

Ученые нашли самый древний в мире кратер, образовавшийся от падения метеорита. Открытие может значительно повлиять на представление о происхождении жизни и формировании Земли.

Команда ученых из Университета Кертин исследовала слои горных пород в регионе Пилбара, расположенном в Западной Австралии, и обнаружила доказательства падения крупного метеорита 3,5 миллиарда лет назад.

До этого открытия самым древним известным ударным кратером считался кратер возрастом 2,2 миллиарда лет. То есть теперь открыт самый старый ударный кратер на Земле. Исследователи нашли кратер благодаря "осколочным конусам" – уникальным скальным образованиям, которые возникают только под высоким давлением при ударе метеорита. Эти конусы обломков расположены примерно в 40 километрах к западу от Марбл-Бара в регионе Пилбара (Западная Австралия) и образовались, когда метеорит врезался в землю на скорости более 36000 км/ч.

Исследователи утверждают, что падение крупного метеорита было значительным планетарным событием, в результате которого образовался кратер шириной более 100 км, а обломки разлетелись по всему миру. Ученые уверены, что это исследование является ключевой частью в разгадке истории столкновений на Земле и предполагает, что со временем могут быть найдены и другие древние кратеры.