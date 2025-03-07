Скоро сезон: манго улучшает чувствительность к инсулину и контроль уровня глюкозы в крови

Исследование показало, что потребление двух стаканов нарезанного манго в день может снизить уровень инсулина и улучшить чувствительность к нему у взрослых.

Исследование Иллинойсского технологического института с участием 48 взрослых в возрасте от 20 до 60 лет сравнивало влияние потребления свежего манго и контрольного продукта с аналогичной калорийностью – замороженного подслащенного десерта, похожего на сорбет – на воспаление и чувствительность к инсулину у людей с избыточным весом.

Результаты показали, что участники, которые употребляли манго, продемонстрировали значительное снижение инсулинорезистентности. Показатели были получены с помощью измерения модели гомеостатической оценки резистентности к инсулину (HOMA-IR). Исследователи обнаружили, что также значительно улучшилась функция бета-клеток – способность поджелудочной железы вырабатывать и выделять инсулин для поддержания нормального уровня глюкозы, что было подтверждено при измерении с использованием индекса диспозиции (DI), ключевого показателя эффективности регуляции сахара в крови.

Через четыре недели в группе, которая употребляла манго, было зафиксировано значительное снижение уровня инсулина по результатам перорального теста на толерантность к глюкозе (ПГТТ) по сравнению с начальной отметкой, в то время как в контрольной группе изменений не наблюдалось.

Ученые отметили, что, несмотря на употребление продуктов с одинаковой калорийностью, масса тела в группе манго осталась неизменной, в то время как в контрольной группе был зафиксирован небольшой, но значимый набор веса. Дополнительные данные исследования показали, что маркеры воспаления (ИЛ-6, ФНОα, hs-СРБ) и уровни глюкозы не имели существенных различий между группами в конце исследования, что делает манго полезной для сердца альтернативой другим сладким продуктам с аналогичной калорийностью. Также не было обнаружено различий между группами по уровню общего холестерина натощак, холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП или триглицеридов.