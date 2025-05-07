Израильские ученые нашли метод борьбы с ожирением, который не сокращает мышечную массу

Ученые из Института Вейцмана разрабатывают средство от ожирения, которое не приводит к снижению мышечной массы, как это происходит при употреблении многих сегодняшних препаратов.

Несколько лет назад профессор Атан Гросс из Института Вейцмана показал, что если заглушить экспрессию белка Mitch в мышцах мышей, животные не только получают "иммунитет" к ожирению, благодаря ускоренному метаболизму, но и улучшают свои физические способности.

В новом исследовании, опубликованном в журнале EMBO Journal, команда Гросса показала, что и в человеческих клетках глушение белка Mitch увеличивает скорость сжигания жиров и углеводов и препятствует развитию новых жировых клеток.

Мыши в первых экспериментах Гросса не только были защищены от ожирения, но и развили больше мышечных волокон, которые потребляют большое количество кислорода и повышают выносливость. Эти изменения привели к улучшению результатов стресс-тестов и работы сердца, но осталось непонятным, как глушение всего одного белка "прививает" организм от ожирения и в то же время повышает мышечную выносливость. Поиски ответа привели ученых к "электростанциям" клетки – органеллам митохондриям, отвечающим за производство энергии и метаболизм клеток.

Митохондрии производят клеточную энергии не только по одиночке. В некоторых случаях они образуют целые "электросети", которые являются эффективными производителями энергии. Такие сети чаще всего возникают при высоких затратах энергии, в том числе в мышечных клетках. Ученые показали, что, если, удалить белок Mitch с помощью генной инженерии, митохондриальные сети разрушаются и эффективность производства энергии в клетке снижается. Но это не всегда плохо. Недостаток энергии полезен, когда целью является "сжигание" жира.

Как показали ученые, если обычные клетки используют в основном углеводы и белки для производства энергии, то клетки, в которых белок Mitch подавлен используют именно жиры. "Мы обнаружили, что удаление белка привело к значительному снижению количества жиров в мембранах, – объясняет Гросс. – Жир используется в качестве топлива". Подавление белка Mitch привело не только к расщеплению жира, но препятствовало синтезу и накоплению новых жиров, то есть ученым удалось создать своего рода "иммунитет" от ожирения. При этом метаболизм клеток ускорился, и мышцы не пострадали.

Лаборатория Гросса разрабатывает новую молекулу, которая подавляет белок Mitch и может служить эффективным препаратом от ожирения. Целью является коммерческий продукт, который поможет при ожирении и не приведет к потере мышечной массы.