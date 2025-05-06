Израильские ученые нашли особую молекулу, которая спасает при острой кровопотере

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима и Медицинского корпуса ЦАХАЛа обнаружили новый терапевтический подход к спасению людей при острой кровопотере.

Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Геморрагический шок – смертельно опасное для жизни состояние, вызванное тяжелой кровопотерей. Он остается основной причиной предотвратимой смерти при травмах и ранениях во всем мире.

При ранении человек быстро теряет кровь. Главные методы борьбы традиционны: кровопотерю необходимо остановить и кровь восполнить. Но переливание крови не всегда можно начать немедленно, и организму необходимо помочь продержаться до начала переливания.

Ученые предложили использовать для этого особую молекулу – активаторный пептид фермента протеинкиназы C эпсилон (PKC-ε). Как показал эксперимент, этот пептид может дать необходимый выигрыш во времени.

В контролируемом эксперименте с использованием свиной модели исследователи вызвали геморрагический шок, изъяв 35% от общего объема крови животных. Животные, которым вводили активаторный пептид PKC-ε не позднее чем через 5 минут после начала кровотечения, продемонстрировали значительное улучшение показателей выживаемости: 73% пролеченных особей выжили по сравнению с 25% тех, кого не лечили. Кроме того, пролеченные животные сохранили значительно лучшую сердечно-сосудистую стабильность, включая артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Анализ митохондриальной активности выявил улучшенную функцию в тканях сердца животных, которым вводили активатор PKC-ε. Поскольку митохондрии являются жизненно важными производителями клеточной энергии, эти результаты свидетельствуют о том, что такая активация помогает поддерживать энергетические уровни органов в условиях стресса и защищает ткани от дальнейших повреждений, связанных с кровопотерей.

Соавтор работы доктор Ариэль Фурер говорит: "Обширное кровотечение остается одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается экстренная медицина, особенно при боевых и гражданских травмах. Наши результаты показывают, что активация PKC-ε может быть высокоэффективным терапевтическим подходом, меняющим травматологическую помощь. Она предоставляет медикам мощный инструмент для улучшения результатов лечения пациентов".

Ученые планируют клинические испытания для подтверждения безопасности и эффективности препарата.