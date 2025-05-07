Исследование: людям с целиакией не опасны поцелуи с теми, кто потребляет глютен

В исследовании, которое будет представлено на Неделе заболеваний пищеварительного тракта 2025 в Сан-Диего, участвовали 10 пар, где один из партнеров имел целиакию, а другой – нет. Целиакия – аутоиммунное заболевание, вызванное непереносимостью глютена, считается, что от него страдает примерно 1% население планеты.

В рамках двух экспериментов, проведенных в разные дни, участников без целиакии просили съесть по 10 крекеров с глютеном, а затем либо подождать пять минут, либо сразу выпить 120 мл воды перед тем, как поцеловать своего партнера с целиакией в течение минимум одной минуты с использованием языка. Сразу после каждого поцелуя у партнеров с целиакией брали образцы слюны на анализ.

Результаты показали, что только в двух из 20 случаев уровень глютена в слюне партнера с целиакией превысил порог в 20 ppm – максимально допустимый уровень для продуктов, считающихся безглютеновыми. Оба случая произошли без предварительного полоскания рта водой, и лишь один поцелуй сопровождался положительным тестом на глютен в моче тем же вечером. Также ни один из участников с целиакией не сообщил о симптомах в течение шести или 12 часов после эксперимента.

Тем не менее, в слюне партнеров без целиакии, съевших крекеры, уровень глютена оставался значительно выше 20 ppm, независимо от того, прошло ли пять, десять или тридцать минут после еды, или была ли выпита вода перед анализом.

"Пациенты с целиакией могут чувствовать себя более спокойно, зная, что риск перекрестного контакта с глютеном при поцелуе с партнером, который употреблял глютен, можно снизить до безопасного уровня, если после еды выпить небольшой стакан воды", – говорит диетолог Энн Ли из Колумбийского университета, который проводил исследование.