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Наука и Хайтек

С помощью ИИ историки проследили, как распространялись идеи астрономии в XVI веке

время публикации: 07 ноября 2024 г., 16:24 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 16:24
Диаграмма положений семи планет из Лейденской Аратеи
Wikipedia.org. Leiden, Universiteitsbibliotheek, ms Voss. lat. Q79, fol. 93v. Leiden University Library Catalogue

Ученые Института истории науки Макса Планка в Берлине с помощью ИИ-модели исследовали собрание из 359 учебников астрономии, изданных между 1472 и 1650 годами, и проследили, как распространялись и менялись знания по астрономии.

Первая книга из этой коллекции была издана в 1472 году, то есть всего через 20 лет после изобретения книгопечатания. Такое большое количество учебников по астрономии легко объяснимо. Астрономия входила в базовое обучение студентов средневековых университетов и относилась к так называемым фоновым знаниям. Знание астрономии требовалось при изучении любой дисциплины – от медицины до поэзии. Но хотя многие учебники были просто переизданиями определить это "на глаз" совсем не просто, настолько разнятся шрифты, оформление и макет.

Коллекция включила 359 изданий, содержащих 76 тысяч страниц. Ученые сформировали дата-сет на 10 тысяч страниц, на котором ИИ-модель прошла обучение. После этого она помогла историкам распознавать переиздания, отличать их от оригинальных сочинений и выстраивать последовательность заимствований.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Соавтор работы Маттео Валлериани говорит: "Мы хотели узнать, что в целом изучали студенты по астрономии за эти 180 лет и по всей Европе. Человеку такая задача не по силам".

С помощью ИИ-модели ученые показали, что центром распространения астрономических знаний был Виттенберг, тот самый центр реформации, где жил Лютер. Из Виттенберга книги распространялись в такие центры как Париж и Венеция, и постепенно проникали во все европейские университеты.

Такое распространение сделало астрономические знания достаточно однородными, то есть возник своего рода научный консенсус и постепенно складывалось научное сообщество.

Ученые подчеркивают, что возможность такого широкого охвата знаний меняет наше отношение к истории науки как творчеству одиноких гениев, таких как Коперник или Галилей. Наука не развивалась "скачками" от одного гения к другому, а гораздо более последовательно.

"Когда речь идет о научной революции, о триумфе мировоззрения Коперника, мы знаем громкие имена, – говорит ученый Юрген Ренн из Института геоантропологии Макса Планка в Йене, который не принимал участия в новой работе. – Но в Европе это было широкое движение. В нем было много участников".

Ренн высоко оценил возможности, которые предоставила ученым ИИ-модель: "Это новый фантастический инструмент, который помогает нам понять историю как широкий поток человеческих действий и человеческого мышления, а не просто череду отдельных событий".

Наука и Хайтек
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