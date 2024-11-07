Израильские ученые научились бороться с раковыми клетками, которые невозможно распознать

Ученые Института Вейцмана разработали новую стратегию борьбы с самой агрессивной формой рака молочной железы. При этом заболевании раковые клетки не отличаются от здоровых, но их может распознать и уничтожить иммунная система.

В прошлом лечение рака было направлено на уничтожение злокачественных клеток, например, с помощью лучевой терапии или химиотерапии. Но в последние десятилетия стало очевидно, что развитие опухоли зависит не только от самих раковых клеток, но и от их окружения, в первую очередь от клеток иммунной системы.

Ученые из лаборатории Идит Шахар из Института Вейцмана показали, как защищаются клетки рака крови: они заставляют клетки иммунной системы строить между собой структуры, которые ученые назвали "молекулярные мосты". Клетки иммунитета, связанные такими мостами, не атакуют рак.

Работа опубликована в журнале Cell Reports.

Исследователи идентифицировали белок CD84, который "строит" эти мосты. Когда белок присутствует на поверхности иммунной клетки, он может связываться с аналогичным белком в другой клетке, создавая межклеточный мост. При раке крови белок CD84 в больших количествах экспрессируют сами раковые клетки. Ученые разработали антитело против белка CD84. Лечение показало хорошие результаты на мышиных моделях.

Ученые решили исследовать, как другие типы рака строят межклеточные мосты. Они начали сотрудничать с центром лечения и исследования рака City of Hope в Калифорнии. Идит Шахар говорит: "Доктор Стивен Розен, исполнительный вице-президент City of Hope, предложил нам исследовать образцы пациенток с самым агрессивным типом опухолей – тройным негативным раком молочной железы. Одна из причин, по которой эти опухоли до сих пор неизлечимы, заключается в том, что их клетки не имеют никаких внешних признаков, которые позволили бы нам их выявить и уничтожить".

Ученые показали, что уровень экспрессии CD84 в микроокружении опухоли был намного выше нормы. Оказалось, что сами клетки рака молочной железы экспрессируют низкий уровень CD84, но они заставляют иммунные клетки экспрессировать белок в больших количествах и создавать мосты между собой. В результате иммунные клетки сами себя подавляют. Лечение, предложенное учеными, не направлено на раковые клетки, оно разрушает мосты между иммунными клетками, и помогает им атаковать рак.

Исследователи показали, что инъекции найденного ими антитела, вводимые мышам, у которых начал развиваться рак молочной железы, значительно замедлили рост опухоли, а в некоторых случаях даже привели к полному выздоровлению.