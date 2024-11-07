Улыбки, измененные ИИ, могут повысить привлекательность и успех свиданий в интернете

Исследователи из Принстонского университета пришли к выводу, что фильтры для лица, которые меняют улыбку, могут повысить влечение и успех во время быстрых свиданий по видеосвязи.

Фильтры для лица могут сгладить недостатки, отбелить зубы и подчеркнуть волосы, такие цифровые манипуляции могут влиять на то, как мы видим себя и других. Исследование было сосредоточено на совсем небольшом изменении улыбок, которые являются одним из важных и символичных человеческих эмоциональных выражений.

В эксперименте принимало участие боле 30 человек, в четырехминутных видеочатах улыбки каждого были либо слегка расширены, либо, наоборот расслаблены. После быстрых свиданий люди сообщали о более высоком уровне влечения, когда у двух собеседников был включен фильтр, который делал улыбку более широкой и привлекательной. Важно, что романтическое влечение к собеседнику увеличивалось тогда, когда фильтр работал у двух участников одновременно.

Исследование, в котором искусственно усиливали улыбки, продемонстрировало, что такие изменения могут влиять на развитие романтических чувств. Это поднимает важные вопросы об этическом применении технологий, изменяющих внешность. В рамках эксперимента на свиданиях добровольцам сообщили, что их лица были изменены. Однако, поскольку подобные технологии всё чаще используются в цифровом пространстве, такие разоблачения могут происходить не так быстро.