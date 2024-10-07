Диабет 1-го типа удалось вылечить с помощью стволовых клеток самого больного

Китайские ученые и врачи пересадили пациентке клетки, вырабатывающие инсулин. Эти клетки были выращены из ее собственных стволовых клеток. Организм пациентки нормально вырабатывает инсулин уже в течение года.

Диабетом страдает около полумиллиарда человек во всем мире. Большинство больных страдают диабетом 2-го типа, при котором организм не вырабатывает достаточное количество инсулина или не может нормально усваивать гормон. При диабете 1-го типа иммунная система атакует островковые клетки поджелудочной железы и останавливает выработку инсулина.

25-летняя женщина с диабетом 1-го типа начала вырабатывать собственный инсулин менее чем через три месяца после трансплантации перепрограммированных стволовых клеток. Она стала первым человеком с этим заболеванием, которого лечили с помощью клеток, полученных из ее тела. "Теперь я могу есть сахар", – сказала женщина, живущая в Тяньцзине (Китай), в беседе с Nature. Прошло уже больше года после трансплантации, и, по ее словам, "я с удовольствием ем все". Женщина попросила сохранить анонимность.

Работа выполнена учеными из несколько лабораторий Китайской академии наук и опубликована в журнале Cell.

В апреле 2024 года другая группа ученых из Шанхая (Китай) сообщила об успешной трансплантации островковых клеток, вырабатывающих инсулин, в печень 59-летнего мужчины с диабетом 2-го типа. Эти клетки тоже были получены из перепрограммированных стволовых клеток, взятых из собственного тела пациента. После пересадки он перестал принимать инсулин.

В обоих исследованиях используются стволовые клетки самого пациента для лечения диабета. Пересадка островковых клеток донора позволяет вылечить диабет, но доноров не хватает, чтобы удовлетворить растущий спрос, и пациентам приходится принимать препараты, подавляющие реакцию иммунной системы.

Собственные стволовые клетки пациента должны решить обе проблемы. Стволовые клетки можно использовать для выращивания любой ткани организма, их можно культивировать в лаборатории, а значит, они потенциально могут стать безграничным источником для восстановления ткани поджелудочной железы. Используя ткани, созданные из собственных клеток человека, исследователи также надеются избежать необходимости применения иммунодепрессантов.