Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

В понедельник, 7 октября, Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена Виктору Абросу и Гэри Рувкуну "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

Виктор Амброс родился 1 декабря 1953 года в Ганновере (Нью-Гемпшир, США). В настоящее время работает в медицинской школе Массачусетского университета.

Гэри Брюс Рувкун родился 26 марта 1952 года в Беркли (Калифорния, США). В настоящее время работает в медицинской школе Массачусетского университета.

8 октября будет назван лауреат в области физики, 9 октября – химии. 10 октября будет назван лауреат Нобелевской премии по литературе. На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсману (США). Премия была им присуждена "за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19".